KOC Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Dividendenrendite von Koc liegt derzeit bei 1,89 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -15,06 Prozent zur Koc-Aktie. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koc beträgt 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industriekonglomerate" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Koc ist insgesamt negativ, mit vorwiegend negativen Meinungen in den sozialen Medien. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Koc. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Stimmung für Koc hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.