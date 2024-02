KOALA Financial Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Koala-Aktie zeigt, dass sie derzeit 3,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, sieht die Einstufung jedoch "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei 16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Koala-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 60,47 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Koala.

In den sozialen Medien und in den Nachrichten war die Stimmung gegenüber Koala in den letzten Tagen überwiegend neutral. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf einer Stimmungsanalyse. Insgesamt erhält Koala von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Kommunikation über Koala in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Koala in etwa gleich häufig wie üblich diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.