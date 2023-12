KNT Holdings Ltd Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktie des Unternehmens Knt wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,97, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,38 entspricht. Auf fundamentalen Grundlagen wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Knt-Aktie derzeit bei 0,44 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,37 HKD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -15,91 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,38 HKD, was einer Differenz von -2,63 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ist also "Neutral".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien beeinflussen. Bei Knt wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Knt eine Rendite von 18,75 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Hier liegt Knt mit 6,25 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.