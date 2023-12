KNT Holdings Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie des Unternehmens Knt wird von Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,97, was einem Abstand von 76 Prozent zum Branchen-KGV von 37,38 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Knt-Aktie aktuell bei 0,44 HKD gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,37 HKD liegt, was einem Abstand von -15,91 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,38 HKD, was einer Differenz von -2,63 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Knt eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" und macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.