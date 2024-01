KNT Holdings Ltd Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Knt verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,63 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche durchschnittlich um 19,02 Prozent an, was bedeutet, dass Knt im Branchenvergleich um +1,62 Prozent outperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 4,45 Prozent im vergangenen Jahr, wobei Knt um 16,18 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Knt ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Knt beträgt aktuell 71,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Knt weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Knt daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Knt beträgt 0 Prozent, was im Vergleich zum Mittelwert von 3,16 Prozent unterdurchschnittlich ist. Daher erhält Knt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Knt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,43 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,36 HKD, was einem Unterschied von -16,28 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Knt daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.