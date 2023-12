KNT Holdings Ltd Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Knt liegt bei 58,33, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,86 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Knt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 24,5 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Knt im Branchenvergleich um -5,75 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 10,23 Prozent, und Knt übertraf diesen Durchschnittswert um 8,52 Prozent. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer Gesamtbewertung von "neutral" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Knt in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so kann ein aktueller Investor in Knt bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 6,17 Prozentpunkten erzielen. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.