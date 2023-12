Advantest Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Stimmung und des Interesses an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Advantest wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in letzter Zeit kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advantest liegt derzeit bei 33,25, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 150. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und sie daher auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in Advantest eine Rendite von 0,79 % erzielt werden, was 1,09 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Advantest als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als neutral eingestuft.