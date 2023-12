KNT-CT Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Knt-ct liegt bei 48,06, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Knt-ct diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Knt-ct bei 1289 JPY liegt, was einer Entfernung von -10,35 Prozent vom Durchschnittskurs der letzten 200 Tage entspricht. Dies ist ein negatives Signal. Andererseits liegt der Kurs in Bezug auf die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage bei 1248,76 JPY, was einem positiven Signal entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Knt-ct-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Knt-ct als durchschnittlich bzw. neutral eingestuft werden. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.