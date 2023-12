KNT-CT Holdings Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI für die Knt-ct-Aktie liegt bei 44,04 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,72 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Knt-ct. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Knt-ct in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Knt-ct-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.