KNK Holdings Aktie: Was war das denn?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die China Come Ride New Energy-Aktie. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigte weder besonders positive noch negative Ausschläge, weshalb hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die China Come Ride New Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, sowie der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ebenfalls jeweils eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die China Come Ride New Energy-Aktie daher auf verschiedenen Ebenen mit einem "Neutral"-Rating versehen.