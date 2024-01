KNK Holdings Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Come Ride New Energy-Aktie mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Dies gilt sowohl für den 7-tägigen RSI als auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt die China Come Ride New Energy-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs und der Kurs der Aktie selbst bei 0,62 HKD liegen und somit keinen Abstand zum GD200 und GD50 aufweisen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Daher wird auch das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft.