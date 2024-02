KNK Holdings Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der China Come Ride New Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,61 HKD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 0,62 HKD, was einem Abstand von +1,64 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,62 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Come Ride New Energy-Aktie liegt bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI keinen überkauften oder -verkauften Zustand, wodurch erneut eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Come Ride New Energy.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Come Ride New Energy beschäftigt war.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.