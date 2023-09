KNAUS TABBERT AG konkretisiert die Umsatzprognose

Der Vorstand der KNAUS TABBERT AG hat die Prognose für den Konzernumsatz konkretisiert und erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz zwischen 1,35 Mrd. EUR und 1,45 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,05 Mrd. EUR). Die Konkretisierung der Umsatzprognose basiert auf der anhaltenden Stabilisierung der Lieferketten und der damit einhergehenden besseren Planbarkeit der Produktionsabläufe der KNAUS TABBERT AG.

Gegenüber der bisherigen Planung sieht der Vorstand nun eine deutlich niedrigere Kostensteigerung im Materialeinkauf. Der Vorstand erhöht daher seine Prognose bezüglich der bereinigte EBITDA Marge für das Geschäftsjahr 2023 auf einen Wert zwischen 8,5 % und 9,0 %.

Die Gesellschaft hatte am 31. März 2023 für das Geschäftsjahr 2023 ein starkes Umsatzwachstum des Konzerns sowie eine bereinigte EBITDA Marge von 7,5 – 8,5 % prognostiziert. Dem lagen Preiserhöhungen gegenüber dem Handel in Höhe von 6 – 8 % zugrunde. Diese Prognose war zuletzt am 10. August 2023 nochmals bestätigt worden.

Die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf Basis des aktuellen Marktumfeldes erstellt und unterstellt keine wesentliche Verschlechterung der geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die kommunizierten Mittelfristziele bis 2027 bleiben von der Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 unberührt.



