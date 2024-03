KML Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Kml-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht". Bezogen auf fundamentale Kriterien hat die Aktie jedoch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,21, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und sie daher als "günstig" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Kml ist neutral, wie in den Diskussionsforen und sozialen Medien festgestellt wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kml-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 31,03) unterstützen diese Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Kml-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, fundamentale Kriterien und Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.