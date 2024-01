KML Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

Die Dividendenrendite von Kml beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 4,82 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kml wird als neutral eingestuft. Es gab in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen oder Themen rund um das Unternehmen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Daher wird die Kml-Aktie insgesamt neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs auf 0,15 HKD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 0,128 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -14,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 0,12 HKD, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Kml-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.