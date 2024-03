KML Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Aktienkurs von Kml hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -8,94 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Kml eine Underperformance von -18,22 Prozent verzeichnet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,12 Prozent im letzten Jahr, wobei Kml 20,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kml-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,13 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,13 HKD) liegt also auf ähnlichem Niveau (Unterschied 0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, beträgt dieser aktuell 0,12 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,33 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Kml-Aktie. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität bei Kml durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Kml.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kml derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Unterschied beträgt 6,35 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,35 %).