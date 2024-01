KML Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Kml ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kml-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,15 und ein Wert für den RSI25 von 37,21. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren für die technische Analyse zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Kml-Aktie aktuell 0,15 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,127 HKD liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 HKD, der letzte Schlusskurs jedoch darüber. Somit wird Kml auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Kml. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Kml als unterbewertet, da das KGV mit 12,21 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".