KML Aktie: Aufgepasst!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Kml wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führte. Insgesamt ergibt sich für Kml in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Kml-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 76,36 eine Überkauftheit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Kml.

Die charttechnische Entwicklung der Kml-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert. Dabei ergab sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage lag der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt wird die Kml-Aktie somit auch aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Kml um mehr als 35 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,03 Prozent kam, liegt Kml mit 35,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.