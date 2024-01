KMD Brands Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes bei Kmd Brands in Richtung Negativität festgestellt. Dieser Wandel entsteht, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Kmd Brands negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Intensität der Diskussion, oder anders ausgedrückt, der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt. Dies wird ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Kmd Brands in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, anhand einer technischen Analyse festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Kmd Brands-Aktie: Der Wert liegt derzeit bei 68, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Kmd Brands weder überkauft noch überverkauft (Wert: 54,1), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für Kmd Brands.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird derzeit bei Kmd Brands ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,86 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,705 AUD) um -18,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 0,75 AUD. Dies entspricht einer Abweichung des Aktienkurses von -6 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Kmd Brands von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" ermöglicht. Daher ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Gut".