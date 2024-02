KMD Brands Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse der Kmd Brands-Aktie zeigt eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,81 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,575 AUD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -29,01 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,68 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,575 AUD, was zu einer Abweichung von -15,44 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation für die Kmd Brands-Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Ebenso ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 77,78 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien erhält die Kmd Brands-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen zu beobachten war. Allerdings zeigt die steigende Aufmerksamkeit und die erhöhte Diskussion über das Unternehmen auf den sozialen Medien eine positive Tendenz, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse der Stimmung der Anleger basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Themen und eine positive Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Kmd Brands-Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Gut"-Rating eingestuft.