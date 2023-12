KMD Brands Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Kmd Brands zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,87 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,755 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,22 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,76 AUD, was einen Abstand von -0,66 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kmd Brands auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung rund um Kmd Brands in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie erneut als "Neutral" bewertet wird.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 26,32 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauftsein, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kmd Brands-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.