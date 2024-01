KLX Energyrvices Holdings Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Klx Energy Services liegt bei 71,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 37, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation interpretiert wird und daher ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Klx Energy Services diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Klx Energy Services derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,42 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (11,06 USD) um +6,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,15 USD, was einer Abweichung von +8,97 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt ergibt dies das Rating "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger trübte sich in den letzten Monaten zunehmend ein, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Klx Energy Services hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Klx Energy Services-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.