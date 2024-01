KLX Energyrvices Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse zeigt, dass Klx Energy Services derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 10,4 USD, während der Aktienkurs mit 10,31 USD um -0,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 10,17 USD, was einer Abweichung von +1,38 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Das Gesamtrating basierend auf der technischen Analyse ist daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war erhöht, was positiv zu bewerten ist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten negativ abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei verstärkt über negative Themen in Bezug auf Klx Energy Services diskutiert wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Aktie aktuell überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher der RSI ebenfalls als "Schlecht" bewertet.