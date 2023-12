KLEANGAS ENERGY TECHNOLOGIES Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien liefern. In Bezug auf die Diskussionen über Kleangas Energy wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führte.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kleangas Energy im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führte zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Kleangas Energy liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.