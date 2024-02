KLEANGAS ENERGY TECHNOLOGIES Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für Kleangas Energy. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), beurteilt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen neutral ist. Der RSI für Kleangas Energy liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls bei 50 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei Kleangas Energy wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Kleangas Energy daher ein "Neutral"-Rating in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Kleangas Energy mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Maschinen (17,62 %). Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 17,62 Prozentpunkte beträgt.