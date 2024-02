KLEANGAS ENERGY TECHNOLOGIES Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Kleangas Energy diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Kleangas Energy beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Kleangas Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 17,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Kleangas Energy liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Kleangas Energy führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Kleangas Energy wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.