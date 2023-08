KLA-Tencor: Das wahre Kursziel liegt bei 473,18 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert gewonnen und am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +1,22% hingelegt. Der Markt scheint jedoch weiterhin neutral gestimmt zu sein.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie 473,18 EUR. Sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen, dann könnte derzeit ein Potenzial von +3,31% vorhanden sein. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Von insgesamt 22 bewertenden Experten empfehlen 8 die Aktie als starken Kauf und weitere zwei als Kauf. Zehn Analysten vergeben das Rating “halten”. Lediglich zwei Experten sprechen sich für einen “Verkauf” aus.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei einem Wert von 3,73.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich zur...