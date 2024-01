KLA-Tencor, tut es schon wieder!

In den letzten zwölf Monaten haben 9 Analysten Kla als "Gut" eingestuft, während 4 es als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 521,54 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 552,59 USD einen prognostizierten Rückgang um 5,62 Prozent bedeutet. Daher erhält die Kla-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als der wichtigste Indikator betrachtet. Mit einem KGV-Wert von 16,32 wird Kla als deutlich günstiger eingestuft als der Branchendurchschnitt von 70,56, was einer Unterbewertung um 77 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Kla in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher wird der Faktor "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kla daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für Kla liegt bei 77,92, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,09, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht" für Kla.