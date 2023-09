KLA-Tencor: Das Potenzial für einen Anstieg um 13,05%

Die KLA-Tencor-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei beeindruckenden 492,89 EUR – ein Pluspotenzial von 13,05% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 29.09.2023 stieg die Aktie um +0,70%

• Die Bankanalysten haben ein mittelfristiges Kursziel von 492,89 EUR festgelegt

• Der Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,73 unverändert

Gestern verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung und stieg um +0,70%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich das Plus bereits auf +1,29%, was vom Markt optimistisch bewertet wird.

Das prognostizierte Kursziel für KLA-Tencor beträgt derzeit also beachtliche 492,89 EUR. Wenn die Vorhersage zutrifft, wäre dies ein erhebliches Wachstumspotenzial von über 13%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten...