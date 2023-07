KLA-Tencor: Mittelfristiges Kursziel von 400,68 EUR

Die Aktie des Halbleiterherstellers KLA-Tencor legte gestern eine leicht negative Performance von -0,22% hin. In den letzten fünf Handelstagen erzielte das Unternehmen jedoch einen Anstieg um +1,52%, was auf die momentane optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für KLA-Tencor wird derzeit von Bankanalysten bei 400,68 EUR gesehen. Sollten sie recht behalten, würde dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von -5,22% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt auch kritischere Stimmen.

9 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zwei weitere sehen sie immerhin noch als kaufenswert an. Die Mehrheit der Analysten positioniert sich neutral mit einem “halten”-Rating (10). Nur einer rät zum Verkauf der Aktie. Zusammengefasst sind also noch immer 50% aller...