KLA-Tencor: Kursziel von 486,22 EUR - Aktie unterbewertet

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von KLA-Tencor eine negative Entwicklung (-0,72%). Auch in den vergangenen fünf Handelstagen ging es bergab (-3,59%), was auf eine pessimistische Marktsituation hindeutet.

Trotzdem sehen viele Bankanalysten ein großes Potenzial in der Aktie. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 486,22 EUR (+5,53% gegenüber dem aktuellen Preis). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie verschieden (8 “starker Kauf”, 2 “Kauf”, 10 “halten” und 2 “Verkauf”). Insgesamt sind jedoch +45,45% der Analysten noch optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,73 stabil.