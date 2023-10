KLA-Tencor: Günstige Bewertung für ein starkes Kaufsignal - Kursziel bei 494,30 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor verzeichnete am 9. Oktober 2023 eine Kursentwicklung von -0,51%. In den letzten fünf Handelstagen erzielte sie jedoch einen positiven Trend mit einem Zuwachs von +3,06%, was auf eine optimistische Marktsituation hindeutet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie bei 494,30 EUR. Falls sich diese Prognose bewahrheitet, hätte die Aktie ein Aufwärtspotenzial von +11,98%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem kürzlichen Anstieg des Aktienkurses.

Von insgesamt 22 Analysten empfehlen acht Experten den Kauf der Aktie und zwei weitere geben eine positive Bewertung ab. Weitere zehn Analysten stufen die Aktie als Halten ein. Lediglich zwei sind pessimistisch und empfehlen einen Verkauf.

Somit bleiben immerhin noch +45,45% der Analysten optimistisch...