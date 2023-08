KLA-Tencor: Experten sehen starkes Aufwärtspotenzial – Kursziel bei 422,04 EUR

Der gestrige Tag war für den US-amerikanischen High-Tech-Spezialisten KLA-Tencor an der Börse erfolgreich. Die Aktie legte um +0,87% zu und schloss damit bei einem aktuellen Kurs von 459,55 EUR. Betrachtet man jedoch die letzten fünf Handelstage, so ergibt sich ein negatives Gesamtbild mit einer Veränderung von -1,41%. Doch was erwarten die Analysten nun für die Zukunft?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von KLA-Tencor auf 422,04 EUR geschätzt – ein Potential von -8,21% im Vergleich zum aktuellen Wert. Hier sind sich jedoch nicht alle Experten einig: Während acht Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie immerhin noch als kaufenswert bewerten (insgesamt also 45,45%), sprechen elf weitere Experten eine neutrale Empfehlung aus und nur einer rät aktuell zum Verkauf.

Das sogenannte “Guru-Rating”...