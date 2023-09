KLA Tencor: Dividende zum 14. Mal erhöht

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

Technologiekonzerne sind allgemein nicht als die großen Dividendenzahler bekannt. Umso schöner für Sie als Anleger, wenn es nicht nur überhaupt eine Dividende gibt, sondern diese auch kontinuierlich gesteigert werden kann. KLA Tencor hat dieses Kunststück in den vergangenen Jahren geschafft, denn in diesen hat das Unternehmen seine Dividende zum insgesamt 14. Mal erhöht.

Bei der jüngsten Anhebung war das KLA-Tencor-Management durchaus spendabel, denn die Dividende wurde im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent angehoben. Sie stieg damit deutlich stärker an als die Inflation in den USA angestiegen ist. Als amerikanisches Unternehmen zahlt KLA Tencor seine Dividende zudem in einem vierteljährlichen Rhythmus aus.

Zum ersten Mal geschah dies im Jahr 2005. Damals wurden je Aktie 0,12 US-Dollar an die Aktionäre...