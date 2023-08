KLA-Tencor: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 482,67 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor hat gestern an der Börse um +1,12% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen musste sie jedoch einen Verlust von -1,83% hinnehmen. Die Stimmung am Markt scheint daher aktuell eher pessimistisch zu sein.

Doch die Bankanalysten sehen das anders und sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 482,67 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, ergibt sich ein Potenzial von +8,25% für Investoren.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Zehn Experten bewerten sie mit “halten” und nur zwei vergeben das Rating “Verkauf”. Damit bleibt der Anteil der optimistisch eingestellten Analysten bei +45,45%.

Abschließend lässt sich sagen, dass auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin unverändert bei 3,73 liegt – eine positive...