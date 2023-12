KLA-Tencor-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Kla-Aktie schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung bei der Dividende schlechter ab, da die Ausschüttung nur 1,12 % beträgt, während der Branchendurchschnitt bei 2,2 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Kla im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 56,24 % erzielt, was mehr als 50 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 22,8 % in den letzten 12 Monaten, wobei Kla mit 33,44 % deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Performance im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kla liegt bei 41,92, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kla-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Kla haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl starke positive als auch negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation weisen auf eine getrübte Stimmung hin. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.