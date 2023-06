KLA-Tencor: Analysten sprechen von Unterbewertung - Kursziel bei 391,41 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor zeigt am 19.06.2023 ein Plus von +0,08%. Betrachtet man jedoch die letzten fünf Handelstage, so ergibt sich ein Trend mit einem Minus von -3,05%. Der Markt scheint derzeit eher negativ gestimmt zu sein.

• Am 19.06.2023 mit +0,08%

• Das Kursziel beträgt derzeit 391,41 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Gemäß Bankanalysten hat die Aktie allerdings noch Potenzial und wird als mittelfristiger Kauf empfohlen – das durchschnittliche Kursziel liegt bei 391,41 EUR. Die Meinungen sind hierbei geteilt: Während zehn Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und drei weitere sie optimistisch aber nicht euphorisch einschätzen (Rating “Kauf”), befürworten acht Analysten eine neutrale Haltung (Rating “halten”). Lediglich ein Experte äußert sich skeptisch (“Verkauf”).

Bei einer Umsetzung des...