KLA-Tencor: Analysten sehen großes Potenzial mit einem Kursziel von 489,87 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -1,41% erfahren. Am gestrigen Tag konnte jedoch eine positive Entwicklung von +0,71% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 489,87 EUR und bietet somit ein Potential von +15,86%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt empfehlen aktuell 8 Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Zehn Experten bewerten sie als Halten und nur zwei halten einen Verkauf für angebracht. Somit sind immerhin noch +45,45% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zu dieser positiven Einschätzung gibt es auch das “Guru-Rating”, welches sich vor kurzem auf...