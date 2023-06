KLA-Tencor: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 400,27 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Korrektur um -0,30% verzeichnet. Dennoch liegt die Gesamtperformance der vergangenen fünf Handelstage bei +3,09%, was ein Zeichen für eine optimistische Stimmung am Markt ist.

Ein weiterer Faktor für das Potential der Aktie ist das mittelfristige Kursziel von 400,27 EUR laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten. Dies entspricht einer Rendite-Chance von -6,26%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Prognose aufgrund des positiven Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch empfehlen insgesamt 13 Analysten die Aktie als Kauf oder starken Kauf und weitere acht bewerten sie mit “halten”. Nur ein einziger Experte sieht aktuell einen Verkauf als ratsam an. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,00.

Insgesamt zeigt sich also eine positive...