KLA-Tencor: Analysten sehen Kursziel bei 412,74 EUR - Potenzial von -7,18%

Die Aktie des Halbleiterausrüsters KLA-Tencor hat gestern an der Börse einen Rückgang von 0,04% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie jedoch einen Anstieg von insgesamt 1,65% verbuchen. Die Stimmung am Markt scheint daher gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnittswerten von Bankanalysten bei 412,74 EUR. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potenzial von -7,18% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Insgesamt empfehlen derzeit neun Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere sprechen eine Kaufempfehlung aus. Zehn Experten halten das Papier für neutral und lediglich einer rät zum Verkauf. Damit sind noch immer mehr als die Hälfte aller...