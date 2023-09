KLA-Tencor: Analysten sehen Kurspotenzial von +6,30% - Kursziel bei 486,22 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor verzeichnete gestern einen Rückgang um -0,73%. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Verlust insgesamt -4,46%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führte.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 486,22 EUR. Wenn dies zutrifft, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +6,30%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Von den insgesamt 22 Analysten sind 8 der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist und weitere 2 empfehlen einen Kauf. Eine neutrale Bewertung mit “halten” vergaben 10 Experten. Nur noch zwei Analysten sehen es als sinnvoll an zu verkaufen. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt daher immerhin +45,45%.

Abschließend lässt sich sagen, dass das bewährte Trend-Indikator...