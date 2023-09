KLA-Tencor: Analysten sehen +17,04% Kurspotenzial - Aktie laut Rating ein starker Kauf

Die Aktie von KLA-Tencor performte gestern am Markt mit einem Plus von 0,09%. Innerhalb der letzten Woche verzeichnete sie jedoch insgesamt einen Rückgang um 0,30%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hinweist.

Laut Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie noch nicht gerechtfertigt. Das mittelfristige Kursziel beträgt 493,62 EUR und eröffnet damit Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +17,04%. Von den befragten Experten bewerten gerade einmal 2 Analysten die Aktie als Verkauf, während gleichzeitig 8 Analysten sie als starken Kauf empfehlen und weitere 2 zu einem Kauf raten. Die Mehrzahl (10) sieht die Notierung neutral.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei einer Bewertung von insgesamt “3,73”.