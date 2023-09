KLA-Tencor: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 483,45 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von KLA-Tencor am Finanzmarkt betrug -0,44%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch eine positive Entwicklung von +1,39% verzeichnet werden. Dies lässt auf eine momentan optimistische Stimmung am Markt schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von KLA-Tencor beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 483,45 EUR. Sollten diese Prognosen eintreffen, erwartet Investoren ein potenzieller Gewinn in Höhe von +3,30%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Derzeit empfehlen acht Analysten einen starken Kauf der Aktie und zwei weitere haben sie als “Kauf” eingestuft. Zehn Experten halten die Aktie für neutral (“halten”). Lediglich zwei Analysten raten zum Verkauf der Anteile. Der hohe Anteil an optimistischen...