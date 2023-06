KLA-Tencor: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 397,06 EUR

Die Aktie von KLA-Tencor zeigt eine positive Entwicklung an der Börse und hat in den letzten fünf Handelstagen um +3,80% zugelegt. Am gestrigen Tag konnte sie einen Anstieg von +0,34% verzeichnen. Die Bankanalysten sind sich weitgehend einig und sehen das mittelfristige Kursziel bei 397,06 EUR.

• Am 09.06.2023 stieg die Aktie um +0,34%

• Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 397,06 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Laut Experten könnte sich für Investoren somit eine Rendite von -9,96% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends der Aktie.

Von insgesamt 22 befragten Analysten haben immerhin noch 13 ein positives Rating für die Aktie abgegeben – davon bewerten zehn die Aktie als stark kaufenswert und drei als kaufenswert. Acht Experten halten...