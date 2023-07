KLA-Tencor: Analysten erwarten Kursziel von 404,19 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens KLA-Tencor hat gestern an der Börse eine Kursentwicklung von -0,22% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch einen positiven Trend verzeichnen und legte um +1,52% zu. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 404,19 EUR, was einer möglichen Rendite von -4,42% entspricht.

Aktuell empfehlen 8 Analysten die Aktie als “starken Kauf” und weitere zwei Analysten als “Kauf”. Die meisten Experten (11) bewerten das Papier mit “halten”, während nur ein einziger Analyst zum Verkauf rät. Das Guru-Rating bleibt bei 3,77 unverändert.

Obwohl nicht alle Analysten dem mittelfristigen Ziel von KLA-Tencor zustimmen, sehen immerhin +45,45% der Fachleute noch Potenzial in der Aktie.