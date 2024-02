KLA-Tencor Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Kla-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Ergebnisse zu Tage brachte. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 509,72 USD mit dem aktuellen Kurs von 668,82 USD, ergibt sich eine Abweichung von +31,21 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 599,72 USD zeigt mit einer Abweichung von +11,52 Prozent eine positive Tendenz und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Kla-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Lediglich die Kommunikationsfrequenz zeigte eine leichte Reduktion, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da 7 Kaufempfehlungen, 3 Halten-Empfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 576 USD, was einer negativen Entwicklung von -13,88 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" aus institutioneller Sicht.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kla bei 16, was im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 75,03) unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aus fundamentaler Sicht ist Kla demnach unterbewertet.