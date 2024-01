KLA-Tencor Aktie: Das war abzusehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Kla ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kla-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,12, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,04, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Kla momentan einen niedrigeren Wert von 1,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,15%. Die Differenz beträgt -1, was der Kla-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird die Aktie der Kla als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,32 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 70,5 bei 77 Prozent. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Des Weiteren zeigt sich Kla im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von 45,44 Prozent, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,26 Prozent, wobei Kla mit 21,17 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.