KLA-Tencor: Aktie von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 408,46 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens KLA-Tencor zeigt derzeit eine positive Entwicklung. Am gestrigen Handelstag konnte ein Plus von +1,43% verzeichnet werden, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +0,98% steigen lässt. Die Stimmung am Finanzmarkt ist jedoch neutral.

Bankanalysten sind sich einig darin, dass die Aktie von KLA-Tencor mittelfristig deutlich höher bewertet wird als aktuell. Das Kursziel beläuft sich auf stolze 408,46 EUR und eröffnet somit ein Potenzial von -3,45%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach den jüngsten Entwicklungen.

9 Analysten sehen die Aktie als starkes Kaufsignal an und zwei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Weitere zehn Experten haben eine neutrale Bewertung (“halten”) abgegeben und nur einer davon hält noch einen Verkauf für...