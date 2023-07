KLA-Tencor: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 407,37 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von KLA-Tencor an der Börse -0,51%. Innerhalb einer Woche fielen die Ergebnisse um -8,68%, was auf eine negative Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind Bankanalysten sich einig darüber, dass die aktuelle Kursentwicklung nicht korrekt ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 407,37 EUR liegt. Das eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von +1,34%.

Von den insgesamt 22 Analysten empfehlen acht Kauf und weitere zwei sehen immerhin noch einen optimistischen Trend. Elf Experten geben jedoch nur eine neutrale Einschätzung ab und nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,77.