KLA-Tencor Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Aktie der Kla wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Insgesamt erhielt sie 7 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im zurückliegenden Monat gab es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" klassifiziert. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 576 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -3,9 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Kla in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,15 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete sie jedoch eine Underperformance von -4,65 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 7,39 Prozent, wobei Kla um 29,76 Prozent über diesem Durchschnittswert lag, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Kla im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,32 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,93, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Kla derzeit einen niedrigeren Wert von 1,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.